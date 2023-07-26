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Усовершенствование обучения кадетов и суворовцев обсудят на форуме «Армия-2023»

Усовершенствование обучения кадетов и суворовцев обсудят на форуме «Армия-2023»

Форум «Армия-2023» пройдёт с 14 по 20 августа.фото: t.me/forumarmy--> На международном военно-техническом форуме «Армия-2023» обсудят, как улучшить образовательный процесс для суворовцев, нахимовцев и кадетов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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