CMS эксперимент в ЦЕРНе представил результаты измерения массы W-бозона с рекордной точностью

На семинаре, состоявшемся в ЦЕРНе 17 сентября, коллаборация CMS сообщила о том, что проанализировала данные о столкновениях протонов, полученные во время второго запуска Большого адронного коллайдера, чтобы провести первое измерение массы этой фундаментальной частицы.