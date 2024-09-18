CMS эксперимент в ЦЕРНе представил результаты измерения массы W-бозона с рекордной точностью

На семинаре, состоявшемся в ЦЕРНе 17 сентября, коллаборация CMS сообщила о том, что проанализировала данные о столкновениях протонов, полученные во время второго запуска Большого адронного коллайдера, чтобы провести первое измерение массы этой фундаментальной частицы.
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