Совершивший жесткую посадку в Татарстане самолет летал незаконно

ИЗВЕСТИЯ Совершивший жесткую посадку в Татарстане самолет "Cessna 172-0381 RA-2431G" не имел права взлетать из-за отсутствия у перевозчика соответствующих документов, сообщает пресс-служба транспортного управления регионального главка СК РФ.
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