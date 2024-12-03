Продолжает двигаться к России: что значит перемещение северного магнитного полюса Евгения КомароваРоссия уже некоторое время является «целью» для северного магнитного полюса – наблюдения показывают, что он движется в сторону страны, отдаляясь от Северной Америки.
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