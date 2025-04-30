Обновление дорожной карты Intel Foundry — новый вариант 18A-PT, обеспечивающий 3D-укладку кристаллов

Новый генеральный директор Intel Лип Бу-Тан вышел на сцену на мероприятии Intel Foundry Direct 2025 в Сан-Хосе, штат Калифорния, чтобы рассказать о прогрессе компании в реализации инициативы по развитию литейного производства.
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