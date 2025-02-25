Курс юаня резко упал до 12,1066

Курс юаня резко упал до 12,1066Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 12,1066, теряя 0,85% С 2000-х годов власти КНР начали реализовывать программу по превращению жэньминьби в конвертируемую, международную валюту.