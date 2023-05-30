📈 В Ялте и на Ангарском перевале за сутки выпало больше месячной нормы осадков Как сообщила начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, месячная норма осадков в Ялте составляет 33 миллиметра, а на Ангарском перевале - 67 миллиметров.