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📈 В Ялте и на Ангарском перевале за сутки выпало больше месячной нормы осадков

📈 В Ялте и на Ангарском перевале за сутки выпало больше месячной нормы осадков Как сообщила начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая, месячная норма осадков в Ялте составляет 33 миллиметра, а на Ангарском перевале - 67 миллиметров.

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