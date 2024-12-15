Анна Пономарева 13 декабря 2024 г., 15:17 Мощные атаки по объектам противника – подготовка к «миротворческому» вторжению Запада Беспрецедентная серия комбинированных ударов по объектам противника, которая стартовала со вчерашнего вечера и продолжалась сегодня, вызвала не просто тревогу на Западе, а повергла в шок местных наблюдателей.