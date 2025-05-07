WP: США подталкивают страны к использованию Starlink через введение пошлин

Global Look Press/Keystone Press Agency/Davide Bonaldo Посольства Соединенных Шатов и Госдепартамент подталкивают страны к выдаче лицензий Starlink для обеспечения более выгодных условий в переговорах по торговым пошлинам с Вашингтоном, сообщает издание The Washington Post.