WP: США подталкивают страны к использованию Starlink через введение пошлин

Global Look Press/Keystone Press Agency/Davide Bonaldo Посольства Соединенных Шатов и Госдепартамент подталкивают страны к выдаче лицензий Starlink для обеспечения более выгодных условий в переговорах по торговым пошлинам с Вашингтоном, сообщает издание The Washington Post.
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