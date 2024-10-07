«Опухоли постоянно изменяются» В России готовятся испытать вакцину от рака. Кому ее будут колоть и как она работает?

В ближайшее время в России начнутся клинические испытания вакцины против рака. Ученые надеются, что этот препарат значительно увеличит продолжительность жизни пациентов с онкологическими заболеваниями и поможет избежать рецидивов.
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