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Мировое обозрение

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Разговор начистоту: Путин разложил перед Трампом реальную картину на фронте

Разговор начистоту: Путин разложил перед Трампом реальную картину на фронте

Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа 8 сентября вышел далеко за рамки протокольной вежливости.

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