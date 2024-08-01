Мост через реку Чаченка в Одинцове закрывают на капремонт с 3 августа

Из-за ремонта моста в селе Ромашково изменят два автобусных маршрута.Мост через реку Чаченка в селе Ромашково, который был построен в 1980 году, и который находится в аварийном состоянии, капитально отремонтируют.
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