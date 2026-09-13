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test mazurok

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👩‍🌾 Летом в Крыму студотряды востребованы в сфере туризма, медицины и сельского хозяйства «Большинство ребят всё-таки идут туда, где сейчас нужны специалисты, а в Крыму это прежде всего гостиничное дело, туризм и сервис», — сказала руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Мария Некрасова.

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