Начальник Генштаба Герасимов в зоне CВО вручил госнаграды военным за Авдеевку

Генерал армии Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации — первый заместитель министра обороны, в зоне проведения спецоперации вручил награды военнослужащим, отличившимся в боях за оствобождение Авдеевки.
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