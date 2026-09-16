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Мировое обозрение

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Каспаров, Гордон и фон дер Ляйен в одном списке: кто и зачем создал проект «Русофобы»

Каспаров, Гордон и фон дер Ляйен в одном списке: кто и зачем создал проект «Русофобы»

В российском информационном пространстве появился проект «Русофобы» — открытая база данных, в которую собирают сведения о людях, чьи действия и высказывания авторы платформы расценивают как сознательную работу против интересов страны.

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