Никола Вешний 22 мая: праздник доброты и памяти святого Николая Чудотворца Ирина Валькова22 мая — день, когда Церковь и народ вспоминают одного из самых почитаемых святых Восточной и Западной христианской традиции — святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.