США не оформили визу замглавы МИД РФ Алимову для поездки на Генассамблею ООН

Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов, отвечающий в ведомстве за многостороннее сотрудничество в рамках ООН, остался без американской визы.
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