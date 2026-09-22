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Пятый канал

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США не оформили визу замглавы МИД РФ Алимову для поездки на Генассамблею ООН

США не оформили визу замглавы МИД РФ Алимову для поездки на Генассамблею ООН

Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов, отвечающий в ведомстве за многостороннее сотрудничество в рамках ООН, остался без американской визы.

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