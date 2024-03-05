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Всё о разводах

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  • Александр24
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Три причины, почему гостевой брак больше не устраивает мужчин

Три причины, почему гостевой брак больше не устраивает мужчин

Еще совсем недавно мужчины представляли гостевой брак настоящим раем на земле. По крайней мере, так оно выглядело «со стороны самца», в обязанности которого, по их мнению, входило приезжать в чистую квартиру по выходным, подъедать половину холодильника, и вытирать конечности о занавески.

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