В Великобритании подтвердили первый случай резистентности к глифосату

Устойчивая к одному из самых широко используемых в сельском хозяйстве пестицидов глифосату популяция итальянского райграса (быстроукореняющаяся газонная трава) была подтверждена на ферме в графстве Кент в Великобритании, заявила Группа действий по борьбе с устойчивостью у сорняков (WRAG), 10 января сообщает сетевое издание FarmingUK.