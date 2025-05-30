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62ИНФО | Новости Рязани

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Студентка Рязанского ГАТУ приняла участие в школе капитанов энергетических отрядов

Студентка Рязанского ГАТУ приняла участие в школе капитанов энергетических отрядов

«Очная школа командиров была направлена на выявление и проработку лидерских качеств. Всего в Кирове мы провели 2 дня, за которые успели познакомиться с городом, Кировским учебным центром энергетики, музеем энергетики, а также возложить цветы к вечному огню.

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