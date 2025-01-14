Специалист по информационной безопасности Вакулин рассказал о том, что многие устройства нас постоянно подслушивают

Реклама часто раздражает как таковая. А уж персональная или таргетированная реклама – это отдельный повод не только для негативных эмоций, но и для беспокойства о том, откуда у маркетологов информация о нас.
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