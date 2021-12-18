С помощью Фонда содействия предпринимательству в экономику Тверской области привлечено 12 млрд рублей

В декабре региональный Фонд содействия предпринимательству отмечает 13-летие с момента основания. Он был создан для стимулирования роста и развития предпринимательства за счет предоставления займов и поручительств по кредитам.
Популярные статьи
- Николай Баранник: только вместе, сплотившись и объединившись, мы сможем достичь всех поставленных целей
- Дмитрий Нечаев: экономика Тверской области выстояла в 2020 году, и показала неплохие результаты в 2021 году
- Участие в заключительных финалах конкурса «Лидеры России» принимают три представителя из Тверской области
Свежие комментарии