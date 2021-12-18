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С помощью Фонда содействия предпринимательству в экономику Тверской области привлечено 12 млрд рублей

С помощью Фонда содействия предпринимательству в экономику Тверской области привлечено 12 млрд рублей

В декабре региональный Фонд содействия предпринимательству отмечает 13-летие с момента основания. Он был создан для стимулирования роста и развития предпринимательства за счет предоставления займов и поручительств по кредитам.

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