В пяти регионах России прошёл благотворительный забег «БлагоБег»

В пяти регионах России прошел благотворительный забег «БлагоБег». В мероприятии, организованном фондом «Дети России», приняли участие Свердловская, Курганская, Оренбургская области, а так же республики Башкирия и Карачаево-Черкессия.
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