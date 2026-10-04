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Вечерний Новосибирск

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Смертельное ДТП на трассе «Иртыш»: погиб водитель УАЗа, женщина в больнице

Смертельное ДТП на трассе «Иртыш»: погиб водитель УАЗа, женщина в больнице

Смертельная авария произошла вечером 3 октября в 21:30. По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель УАЗа двигался по автодороге со стороны села Новоалександровка в направлении города Татарска.

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