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Мусака под соусом бешамель

Мусака под соусом бешамель

Приготовление 1 час Рецепт на: 8 персон Мусака — традиционное горячее блюдо балканской кухни. В Болгарии его готовят из фарша и картофеля с добавлением йогурта или под соусом бешамель.

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