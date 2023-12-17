WSJ: американцы назвали инфляцию и внешнюю политику главными претензиями Байдену

Американские избиратели выделили инфляцию, высокие цены и некоторые аспекты внешней политики Вашингтона, включая поддержку Израиля в конфликте в Газе, в качестве главных претензий президенту США Джо Байдену.
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