В конфликте Трампа и Маска замешана третья сила: вскрылась истинная причина ссоры президента США с миллиардером

За скандалом между Илоном Маском и Дональдом Трампом следит весь мир. Еще бы - самый богатый человек в мире столкнулся со своим еще недавно обожаемым покровителем, президентом США! Да еще каким словами оба сыплют - «сумасшедший», «мерзкий»… О том, как повлияет конфликт на американскую политику и возможно ли еще примирение двух мастодонтов, мы спросили экспертов.