Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

В конфликте Трампа и Маска замешана третья сила: вскрылась истинная причина ссоры президента США с миллиардером

В конфликте Трампа и Маска замешана третья сила: вскрылась истинная причина ссоры президента США с миллиардером

За скандалом между Илоном Маском и Дональдом Трампом следит весь мир. Еще бы - самый богатый человек в мире столкнулся со своим еще недавно обожаемым покровителем, президентом США! Да еще каким словами оба сыплют - «сумасшедший», «мерзкий»… О том, как повлияет конфликт на американскую политику и возможно ли еще примирение двух мастодонтов, мы спросили экспертов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Демократическая партия США - партия гомосексуалистов и трансгендеров, Трамп должен решить, как с ней поступить!!!👍👍👍👈😜🤪
Ответить
15 час.
наверх