Боков призвал не винить Федотова в неудачной игре ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков высказался об игре армейской команды в текущем сезоне. © Спорт день за днем «Почему ЦСКА не может победить в последних матчах и много пропускает? Идет сильная ротация в составе из-за травм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии