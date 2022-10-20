Закон, порядок, государство

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Ваша грамотность будет многим на зависть, если сможете ответить на 7/10 — ТЕСТ

Ваша грамотность будет многим на зависть, если сможете ответить на 7/10 — ТЕСТ

В наши дни далеко не каждый обладает высоким уровнем грамотности. Может, вы удивите нас и продемонстрируете свои знания русского языка? Если сможете ответить правильно хотя бы на 7 вопросов нашего теста, то вы прилежно учились в школе и вашей грамотности можно только позавидовать.

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