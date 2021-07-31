Картина Дня

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«Наука» и жизнь»: сбой устранен, все системы МКС и модуля работают нормально

«Наука» и жизнь»: сбой устранен, все системы МКС и модуля работают нормально

Включение двигателей многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на Международной космической станции (МКС) произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения, сообщил руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев.

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