«Наука» и жизнь»: сбой устранен, все системы МКС и модуля работают нормально

Включение двигателей многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на Международной космической станции (МКС) произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения, сообщил руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев.
Включение двигателей многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на Международной космической станции (МКС) произошло из-за кратковременного сбоя программного обеспечения, сообщил руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев.
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