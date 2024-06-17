Лидер «Ногу свело» сделал громкое заявление о России

Рок-музыкант, лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ) выразил готовность возобновить гастроли по России при изменении политической обстановки в стране.
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