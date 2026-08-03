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«Я уже просто не верю в это»: Максим Киселев развеял слухи о тюремном сроке Александра Маслякова

«Я уже просто не верю в это»: Максим Киселев развеял слухи о тюремном сроке Александра Маслякова

После ухода из жизни Александра Маслякова в сентябре 2024 года бывший кавээнщик Максим Киселев решил пролить свет на одну из самых живучих легенд о бессменном ведущем КВН.

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