Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс на пальцах объяснил, зачем Европа должна и дальше помогать Киеву: «Если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину».
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