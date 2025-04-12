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Отставка: Сергей Миронов покинул пост зампреда правительства Камчатки

Отставка: Сергей Миронов покинул пост зампреда правительства Камчатки

Сергей Миронов, занимавший должность заместителя председателя правительства Камчатского края и курировавший дорожное строительство, отправлен в отставку.

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