An explosion of a chemical tank in north Toledo, Ohio, has caused more than 900 residents to evacuate from the area, Toledo officials said.
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