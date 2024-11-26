Слух: Ubisoft просит Valve дать возможность скрывать онлайн в играх – издатель бол...

Слух: Ubisoft просит Valve дать возможность скрывать онлайн в играх – издатель болезненно переживает насмешки игроковИздание Fandom Pulse поделилось информацией о том, что компания Ubisoft просит Valve предоставить возможность скрывать информацию о количестве одновременных игроков в своих играх.