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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Слух: Ubisoft просит Valve дать возможность скрывать онлайн в играх – издатель бол...

Слух: Ubisoft просит Valve дать возможность скрывать онлайн в играх – издатель бол...

Слух: Ubisoft просит Valve дать возможность скрывать онлайн в играх – издатель болезненно переживает насмешки игроковИздание Fandom Pulse поделилось информацией о том, что компания Ubisoft просит Valve предоставить возможность скрывать информацию о количестве одновременных игроков в своих играх.

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