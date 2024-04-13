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Экс-игрок "Зенита" Жирков заявил, что в России может появится "русский Мбаппе"

Экс-игрок "Зенита" Жирков заявил, что в России может появится "русский Мбаппе"

Бывший защитник петербургского "Зенита" сборной России Юрий Жирков в интервью "РБ Спорт" заявил, что для того, чтобы наша страна смогла иметь в составе сопоставимого по таланту с французом Килианом Мбаппе игрока, необходимо заводить африканских атлетов.

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