Житель Рязани оформил прописку у себя более 90 иностранцев, СК возбудил уголовное дело

Житель Рязани обвиняется в том, что он зарегистрировал более 90 иностранцев в своем жилье. По данным Следственного комитета РФ, мужчина предоставил свои жилые помещения мигрантам с июля 2022 года по апрель 2024 года за определенную плату.
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