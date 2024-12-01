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Петербургский дневник

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На могиле Романа Трахтенберга обрушилась памятная плита

На могиле Романа Трахтенберга обрушилась памятная плита

Крепления не выдержали веса На могиле шоумена Романа Трахтенберга на кладбище Памяти жертв 9-го января, которое находится во Фрунзенском районе Петербурга, обрушилась памятная плита, сообщает «Коммерсантъ.

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