На могиле Романа Трахтенберга обрушилась памятная плита

Крепления не выдержали веса На могиле шоумена Романа Трахтенберга на кладбище Памяти жертв 9-го января, которое находится во Фрунзенском районе Петербурга, обрушилась памятная плита, сообщает «Коммерсантъ.
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