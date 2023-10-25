Хит популярной рок-группы может заменить инъекции инсулина, выяснили ученые

Ученые использовали силу музыки для лечения диабета первого типа. Они разработали клетку, которая после имплантации в организм заменяет уколы инсулина: в необходимый момент она сама начинает вырабатывать гормон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии