21 октября 2023 года учащиеся IXклассов посетили мероприятие профориентационной направленности в ГУО ´Бобруйский государственный механико-технологический колледж´, где познакомились с представленными профессиями .
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