Внучка Кобзона показала первые фото со свадьбы с дизайнером

В середине лета Мишель Рапопорт сообщила о помолвке с израильтянином Беном Джорджем. Внучка Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт соцсетиСтаршая внучка Иосифа Кобзона — Мишель Рапопорт— поделилась первыми снимками со своей свадьбы с Беном Джорджем.
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