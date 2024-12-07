Внучка Кобзона показала первые фото со свадьбы с дизайнером

В середине лета Мишель Рапопорт сообщила о помолвке с израильтянином Беном Джорджем. Внучка Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт соцсетиСтаршая внучка Иосифа Кобзона — Мишель Рапопорт— поделилась первыми снимками со своей свадьбы с Беном Джорджем.