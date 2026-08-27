Почти 60% сотрудников по-прежнему сталкиваются с элементами «зарплатного рабства»

Более половины сотрудников по-прежнему сталкиваются с элементами «зарплатного рабства». У 38% опрошенных не было возможности выбрать банк для получения зарплаты, еще в 22% случаев работодатель предлагал выбор, но только из ограниченного числа кредитных организаций.