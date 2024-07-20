На улице в калужском селе нашли мину

На Луговой улице в селе Воскресенск Кировского района нашли 81-миллиметровую минометную мину, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧСНа Луговой улице в селе Воскресенск Кировского района нашли 81-миллиметровую минометную мину.
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