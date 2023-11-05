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ФедералПресс

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Немецкий генерал Ганзер заявил о шоке из-за признания Залужного

Немецкий генерал Ганзер заявил о шоке из-за признания Залужного

МОСКВА, 5 ноября, ФедералПресс. Заявление главнокомандующего украинскими вооруженными силами Валерия Залужного о том, что конфликт зашел в тупик, поразило многих в Германии, сообщил телеканалу Phoenix генерал бундесвера в отставке Хельмут Ганзер.

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