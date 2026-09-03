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В Ноябрьске появится семь винтажных арок на улице Дзержинского

В Ноябрьске появится семь винтажных арок на улице Дзержинского

В Ноябрьске 4 сентября в 19:00 состоится торжественное открытие семи новых арт-объектов. Винтажные арки со светодиодной подсветкой на улице Дзержинского станут частью городского фестиваля «Арт-7», сообщили в пресс-службе городской администрации.

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