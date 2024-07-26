Скрытые угрозы в тылу России. В опасности может оказаться любой: Монополия диаспор, о которой пора сказать честно

Н

Николай

Представители т.н. "диаспор", а фактически ОПГ, внедряются во все силовые структуры: полиция, прокуратура, СК, суды и т.п. Не пора ли ввести ценз, как был в царской России, в Вузы, в силовых структурах их д.б. в % отношении, столько, сколько % проживающих в этих районах, городах!!!