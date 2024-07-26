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Закон и Порядок

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Скрытые угрозы в тылу России. В опасности может оказаться любой: Монополия диаспор, о которой пора сказать честно

Скрытые угрозы в тылу России. В опасности может оказаться любой: Монополия диаспор, о которой пора сказать честно

Shutterstock Анонимное признание сотрудницы госклиники обличило скрытые угрозы в тылу России - мигранты свободно разгуливают по инфекционным отделениям, имеют доступ к критически важным объектам и могут разносить опасные инфекционные болезни.

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Комментарии
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Валентина смольникова
Идет замещение коренного народа.
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19 час.
Н
Николай
Представители т.н. &quot;диаспор&quot;, а фактически ОПГ, внедряются во все силовые структуры: полиция, прокуратура, СК, суды и т.п. Не пора ли ввести ценз, как был в царской России, в Вузы, в силовых структурах их д.б. в % отношении, столько, сколько % проживающих в этих районах, городах!!!
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19 час.
Александр Рожков
Я уже признал. Не волнуйтесь, теперь все измениться! Ждите Дима, ждите...!
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17 час.

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