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Врач раскрыл, чем нельзя запивать таблетки

Врач раскрыл, чем нельзя запивать таблетки

Некоторые продукты могут снижать эффективность лекарства Напитки вроде кофе, чая, молока или фруктовых соков способны замедлять всасывание медикаментов или менять их взаимодействие с организмом.

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