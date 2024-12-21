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Что за скрытое послание на флаге позади Путина? Разбираем любопытную версию

Что за скрытое послание на флаге позади Путина? Разбираем любопытную версию

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Сегодня на прямой линии позади Верховного развернули флаг 155-отдельной гвардейской пехоты, причём с подписями наших ребят.

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