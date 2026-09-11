Кому кошмар, кому экстрим: В ночь, когда прилетит «Искандер» по Зеленскому, киевляне будут праздновать до утра «Пианист», опасаясь ракетных ударов, спит в самых разных бункерах, а наши «Герани» навострились топить морские конвои врага В течение ночи на 10 сентября ВС РФ продолжили демилитаризацию бандерштата.
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Россия ударит по Польше или Польша по России?
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в последние часы получил «довольно точный отчёт» напрямую от ЦРУ. По его словам, в документе Варшаву предупреждают о том, что события вокруг России могут начать разворачиваться уже в ближайшие месяцы.
При этом сам доклад, судя по всему, оставляет больше вопросов, чем ответов, — в Варшаве не уточняют ни его содержание, ни источник. Формулировка «странный» уже звучит в оценках этого послания, что само по себе говорит о многом.
На этом фоне Туск призвал Польшу и Европу не терять бдительности и готовиться к разным сценариям. Речь идёт в первую очередь о дальнейшем развитии войны на Украине, а также о ситуации на восточном фланге ЕС.
Туск подчеркнул, что подготовка должна идти не на словах, а на деле — и что откладывать её Варшава не намерена.
Ранее сообщалось, что после того, как иранская армия уничтожила множество американских военных баз на территории стран Ближнего Востока, в Вашингтоне заметно отошли от намерения вывести войска США с территории Европы. Ранее американский лидер Дональд Трамп прямо угрожал европейским политикам тем, что солдаты США покинут их страны. Но теперь происходит совсем иное.
Американская делегация пожаловала в Польшу с тем, чтобы оценить готовность страны к размещению на своей территории военной базы США. Телеграм-канал «Варшавская русалка» пишет, что сегодня и завтра американцы будут очень тщательно проверять три вещи.
«Суть визита, вероятно, в проверке трёх вещей: готова ли Польша быстро построить и содержать инфраструктуру; кто оплачивает казармы, склады, ПВО, связь и обслуживание; какие подразделения США действительно готовы закрепить в Европе, а не оставить на ротационной основе. Польша уже принимает около 10 тыс. американских военных, но постоянно размещены лишь 382», — указано в источнике.
При этом американцы чётко дали понять, что намерение разместить своих военных в Польше — не благотворительность. Обеспечение базы и штата сотрудников будет возложено на поляков. Но и приятный бонус для Польши есть в этой схеме: Вашингтон предоставит Варшаве кредит на покупку американского вооружения.
«США гарантируют Варшаве кредиты, а Польша закупает американское вооружение. База в этой схеме — не отдельный жест союзнической щедрости, а продолжение инфраструктурной и контрактной связки», — пояснили авторы канала.
В результате Вашингтон хочет добиться усиления Восточного фланга Североатлантического альянса. Но в Варшаве не ждут окончательно решения сразу после отъезда американской делегации. Решение будет принято позже.
Мал, да удал: дрон "Малыш" разгоняется до 190 км/ч и сбивает вражеские БпЛА
Российские военнослужащие продолжают в зоне специальной военной операции активно использовать против вражеских беспилотников новые дроны-перехватчики под названием "Малыш".
В частности, на канале Минобороны РФ в MAX сообщается, что такое средство поражения поступило на вооружение операторов 506-го гвардейского мотострелкового Познанского полка, входящего в состав группировки "Центр".
Несмотря на скромное название, характер у этой "птички" по-настоящему боевой: она отличается невероятной маневренностью и прочностью.
Об особенностях "Малыша" рассказал оператор-сапер Михаил Сазонский. По его словам, скорость полета дрона составляет 170-190 километров в час, а дальность применения достигает тридцати пяти километров. В воздухе БпЛА ведет себя предсказуемо.